Guaratubanos criam o movimento social Guaratuba Progressista

Um grupo de ativistas, militantes, intelectuais, trabalhadores, servidores públicos, estudiosos, pequenos empreendedores e profissionais autônomos criaram um grupo no WhatsApp e uma página oficial no Facebook para unir livres pensadores de Guaratuba. O grupo se chama Guaratuba Progressista. É uma atividade voluntária de integração e formação política.

A página oficial nas redes sociais é o Facebook.com/guaratubaprogressista

O grupo está reunido pelas plataformas virtuais e compartilha no WhatsApp para os participantes internos notícias e informações inéditas da esfera política referente aos acontecimentos em Guaratuba, no Paraná, no Brasil e no Mundo.

Um dos propósitos é reunir pessoas com atuação em Guaratuba, seja morador ou trabalhador, para debater temas políticos de interesse da população do litoral do Paraná. Em breve será realizado um encontro presencial do grupo Guaratuba Progressista.

Mais Informações no WhatsApp do movimento Guaratuba Progressista (41) 9.9688-9720.

Texto: Jornalista Cristiano Bassa