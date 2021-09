Entrega de título de cidadão a sargento da PM é carregada de emoção

O 1º sargento da Polícia Militar Argeo Rogério Xavier recebeu, nesta sexta-feira (3), o título de Cidadão Honorário de Guaratuba. A entrega do documento foi feita pela vereadora Diva Carneiro Oliveira, em solenidade na Câmara Municipal. O título foi proposto, em 2019 pelo marido da vereadora, o vereador Mordecai de Oliveira, que faleceu em 2020, sem poder fazer a entrega devido à pandemia.

A solenidade foi conduzidapela presidente da Câmara, Professora Cátia do Doro, e também contou com a presença da vereadora Edna Castro e dos vereadores Ademir da Balsa, Fabiano da Caieiras, Felipe Puff e Juliano Petruquio.

O prefeito Roberto Justus esteve antes do início do evento para cumprimentar sargento Xavier e precisou sair para comparecer à apresentação de violoncelo na Igreja Bicentenária, evento marcado antes e que fez parte das comemorações dos 250 anos de Guaratuba. O vice-prefeito Edison Camargo o representou na solenidade.

Também prestigiaram o evento o comandante do 9° Batalhão da PM (Litoral), tenente-coronel Luiz Renato Rodrigues Júnior, o subcomandante do 17º BPM (São José dos Pinhais), major Luciano José Ribeiro Romão, o comandante da 3° Cia (Guaratuba, capitão Anderson Luís Aparecido, além de diversos policiais, familiares e amigos.

De acordo com a PM, desde 2017 em Guaratuba, “Xavier é o primeiro policial militar do Batalhão do Litoral a receber tal tipo de honraria”.

A solenidade foi marcada pela emoção. Primeiramente da vereadora Diva, ao lembrar do esposo falecido. Em seu pronunciamento, várias vezes Xavier teve de enxugar as lágrimas. Chorou ao citar seus filhos, ao declarar amor à esposa – a guaratubana Karoline Gonçalves Binde – e ao agradecer ao “colega de viatura” nos primeiros anos na cidade, o cabo Freitas: “você é dono da metade desta honraria”, disse.

Também agradeceu ao primeiro comandante de Guaratuba e seu “anjo” durante uma situação difícil, o atual major Romão, e outros “anjos”: a servidora municipal Claudinha Cunha, a radialista e ex-assessora de Comunicação da Câmara Adri Nedorub e ao advogado Nathan Macedo. Também fez agradecimentos especiais ao capitão Aparecido e ao secretário municipal da Segurança, Jacson Braga.

De acordo com a Polícia Militar do Litoral, “mais do que prestar uma homenagem, a solenidade de outorga do Título de Cidadão Honorário significa prestigiar e reconhecer o trabalho de pessoas que tenham se dedicado a atuar de forma exemplar, tanto eticamente quanto moralmente, e por prestar relevantes serviços à comunidade local, da qual agora o homenageado faz parte, ajudando no seu desenvolvimento e na promoção do bem comum”.

Redação do Correio, com informações da Câmara de Guaratuba e Seção de Comunicação Social do 9º BPM:

Fotos: Câmara Municipal.