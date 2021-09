Pedala Paraná retorna neste sábado em Pontal do Paraná

Neste sábado (11) acontece no Guaraguaçu, em Pontal do Paraná, mais uma edição do Pedala Paraná. As duas primeiras também aconteceram no Litoral, em Guaratuba e Matinhos, em janeiro deste ano.

O evento também marca a volta oficial dos eventos esportivos no estado e a implantação de 80 ciclorrotas no Paraná.

Em Pontal do Paraná, o evento acontecerá no Guaraguaçu, local com rotas para ciclismo na estrada ecológica. A prefeitura de Pontal do Paraná, através da Secretaria Municipal de Esportes, Cultura, Eventos e Juventude está preparando um evento para recepcionar os ciclistas.

O evento será iniciado a partir das 9h, e a concentração será ao lado esquerdo da Ponte do Guaraguaçu, na PR-407. A saída será às 10h e terá um percurso de 20 km no total (ida e volta). Este trecho vai até o portão da aldeia indígena.

O Pedala Paraná é um Programa do governo do estado, por intermédio da Superintendência do Esporte, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Detran, Conselho Paranaense de Ciclomobilidade (Conciclo-PR), Sesc e Paraná Turismo. Tem o apoio da Federação Paranaense de Ciclismo, Sebrae e dos municípios participantes.