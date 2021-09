Travessia na baía de Guaratuba tem recorde de movimento e pouca demora

Com cinco equipamentos em operação (três ferry boats e duas balsas), cinco bilheterias (três em Caieiras, duas na Prainha), a BR Travessias verificou um movimento inédito desde que assumiu a concessão, em abril deste ano. De quinta-feira (3), até a meia noite (00:00) desta terça-feira (7), 34.540 veículos passaram pela travessia.

Apesar do volume, o tempo de espera para os motoristas se manteve entre 12 a 15 minutos.

Satisfação – De acordo com a empresa, suas equipes estão “trabalhando diuturnamente na recuperação e reconstrução de equipamentos e instalações, para garantir a qualidade dos serviços ao usuário, a empresa chega ao quinto mês de contrato com o cronograma de obras e melhorias em andamento”.

“O desempenho das embarcações e a rapidez no embarque e desembarque no feriado mais aguardado do ano – o primeiro, desde o avanço da campanha de vacinação no estado do Paraná, e mais especificamente, no litoral –, chamou a atenção”, diz a empresa.

Ainda segundo a concessionária, neste feriadão usuários fizeram questão de registrar a satisfação com o progresso observado na travessia. “Vocês estão de parabéns pelas melhorias e pelo atendimento”, escreveu Luciano Catelli, de Bela Vista do Paraíso (PR). Já Rone Messias, de Eunapólis (BA) elogiou o Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU): “atendimento muito bom. Um conforto para os clientes”.

“Essa empresa veio pelejando desde que entrou aqui, mas não parou de trabalhar para melhorar o serviço. Toda vez que a gente passa o pessoal está trabalhando. E é dia e noite. Já melhorou demais isso aqui!”, avaliou Amarildo Vicentino, de Criciúma (SC).

Fonte: BR Travessias