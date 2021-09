Pesquisa mostra queda de 40% na TV por assinatura em Guaratuba

Foto: Divulgação

Anualmente a Anatel realiza uma pesquisa de satisfação e consumo em cada estado do Brasil, e tem divulgado a queda do serviço de TV por assinatura em todo o país. Em Guaratuba houve uma queda bem relevante de praticamente 40% de 2019 até o ano atual. O número total caiu de 4.400 usuários para 2.700, uma perda considerável.

Em Guaratuba, quem sempre liderou os acessos foram as operadoras SKY, Claro TV e Oi.

O mundo inteiro tem se adaptado com novas tendências e mudanças tecnológicas e a pandemia contribuiu ainda mais para acelerar este processo. As plataformas de streaming têm ganhado um espaço cada vez maior. Os estudos afirmam que estas são apenas as pequenas mudanças na nova “era da tecnologia e a liberdade que o streaming oferece ao usuário é o maior diferencial.

O cliente final não vê mais vantagem em ter que seguir os horários e programações dos canais pagos, e isso tem tido um grande impacto para as operadoras.

Com informações da Assessoria da Selectra Brasil – https://selectra.net.br/