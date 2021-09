Limpeza da baía de Guaratuba retorna neste ano também com ação nas praias

Os voluntários devem se cadastrar via formulário para serem distribuídos pela orla da praia e em embarcações na baía.

Foto: Arquivo do Correio do Litoral – junho de 2021

No próximo dia 18 de setembro (sábado), a partir das 8h, acontecerá o 13º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba, dessa vez como parte do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias.

Em virtude da pandemia, o evento que costumeiramente acontece em junho não pôde ocorrer, e agora, “com todos os cuidados necessários para a prevenção da covid-19”, acontecerá com um novo desafio: “Além da baía de Guaratuba, todas as praias serão limpas”, informou o coordenador do projeto, o professor Fabiano Cecilio da Silva.

“Uma nova dinâmica de trabalho será executada e levará em consideração o momento de pandemia vivido e a necessidade de fazer a nossa parte pelos oceanos”, disse.

A limpeza da baía e das praias de Guaratuba está inserida no Objetivo 14 – “Proteger a Vida Marinha” – dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e, em especial nesta edição comporá a estatística dos mais de 130 países que farão mutirões de limpeza de rios e praias, destaca o coordenador.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1kpfKB_7GhMqLjx3ycrKsH8fK6-sSauVsXDi9mwGoedBUEA/viewform

Maiores informações: (41) 99944-6328 ou Facebook do Instituto Guaju

O evento anualmente é promovido pelo Instituto Guaju e tem como organizadores o Instituto Inpar, Sicoob PR, Instituto Sicoob, Prefeitura Municipal de Guaratuba, Fecomércio-PR (SESC, Senac e IFPD), Adetur Litoral, Grupo Passaúna, Uninter e Grande Reserva Mata Atlântica. O Correio do Litoral e outros veículos de comunicação da região apoiam a ação.