Projeto realizará ação de limpeza na Ilha do Mel

Iniciativa é aberta ao público e contará com o apoio da comunidade e de voluntários engajados na causa ambiental

Fotos: Divulgação /Eco Local Brasil

Nesta quarta (15) será realizada uma ação de limpeza na praia de Encantadas, um dos paraísos naturais da Ilha do Mel. A atividade faz parte do projeto Praia Limpa Core Case. A ação é aberta ao público e receberá o apoio da comunidade local e de voluntários engajados na causa. O ponto de encontro escolhido foi o Trapiche de Encantadas, às 8h30.

A iniciativa é resultado de uma parceria duradoura entre a ONG (Organização Não-Governamental) Eco Local Brasil e a Core Case, marca canadense-brasileira especializada na confecção de produtos sustentáveis. A previsão é que todos os meses uma praia do Litoral Sul do Brasil receba esta mesma ação.

O coordenador da ONG, Filipe Oliveira, afirma que para apoiar basta comparecer ao local no horário definido. “Convido as pessoas para participarem desta ação. A contribuição de todos é muito importante para que, cada vez mais, tenhamos resultados melhores”, ressalta.

Eduardo do Rosário, gerente de marca da Core Case, explica que está muito contente com esta etapa que acontecerá na Ilha do Mel. Rosário afirma que a iniciativa vai ao encontro das demais atividades de preservação que já vem acontecendo no local.

“Estes materiais acabam indo parar em rios e oceanos prejudicando a vida marinha e impactando a natureza com um todo. Isso precisa ser combatido. Ações educativas e de conscientização sobre o consumo e descarte de resíduos, são imprescindíveis para ajudar neste processo”, destaca.

As datas das próximas ações, que serão realizadas nos próximos meses, serão divulgadas nas redes sociais da Core Case.

Fonte: Eco Local Brasil