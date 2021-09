Guaratuba tem decreto para conter avanço da covid na área rural

A Prefeitura de Guaratuba está implementando medidas para conter a disseminação da Covid-19 nas localidades de Cubatão, Pai Paulo, Rasgadinho, Limeira e Caovi. Entre elas, a suspensão das aulas presenciais e a proibição de cultos nas igrejas e restrições na circulação entre as 20h e as 5h.

Novo decreto, publicado nesta sexta-feira (10), contém “medidas restritivas emergenciais, de caráter excepcional e temporário, voltadas à vedação de funcionamento de determinadas atividades na área rural”, informa a prefeitura. As restrições vão vigorar por 15 dias

O Decreto 23.954/21 proíbe o funcionamento presencial de instituições de ensino e também veda a realização de cultos presenciais nas localidades rurais mencionadas.

As entidades religiosas poderão promover o atendimento individual de cada pessoa, mediante procedimento de agendamento prévio. Não será permitido o consumo de qualquer produto no interior ou nas dependências de mercearias, bares, lanchonetes, restaurantes e similares.

No período das 20h às 5h fica proibido a comercialização e o consumo de bebidas alcoólicas em espaços de uso público ou coletivo, assim como restrição provisória de circulação de pessoas em espaços e vias públicas.

Não poderão ocorrer festas, eventos esportivos, reuniões familiares ou trabalho e quaisquer atividades que envolvam agrupamento ou aglomeração de pessoas num mesmo local.

Após rastreio nas localidades, o resultado foi que 18% dos testes realizados tiveram resultado positivo para Covid-19, enquanto a média geral da cidade é de cerca de 4% de positivos no total de testes realizados.

Foi implantado um plano de contingência, com uma ambulância 24 horas na sede da Secretaria Municipal para Demandas da Área Rural, no Cubatão que ficará disponível nos próximos 14 dias, com motorista e técnica de enfermagem da localidade.

Fonte: Prefeitura de Guaratuba