Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias tem mutirões e rodas de conversa

Além da limpeza da baía e das praias de Guaratuba, diversas atividades presenciais e online estão programadas no Litoral do Paraná na semana do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias no Litoral do Paraná, que, em 2021, é celebrado em 18 de setembro.

As unidades do Sesc Caiobá e do Sesc Paranaguá junto a parceiros realizarão mutirões para a limpeza da costa paranaense, das 8h30 às 11h3. Ações estão programadas nas praias de Matinhos, Paranaguá e Pontal do Paraná, “seguindo protocolos de saúde, como grupos reduzidos de até 10 participantes, distanciamento, aferição de temperatura dos grupos, uso obrigatório de máscara, além de luvas e disponibilização de álcool em gel”. O Sesc também é um dos apoiadores da ação de Guaratuba, organizada pelo Instituto Guaju pelo 13º ano.

Rodas de conversa

Paralelamente, o Sesc Saúde do Sesc PR promove uma série de atividades gratuitas e no formato on-line sobre o tema, entre os dias 13 e 16 de setembro. Rodas de conversas voltadas a alunos, professores, profissionais da área, empresários, turistas e público em geral serão realizadas no período, além de contação de histórias para as crianças.

Confira a programação:

13 de setembro (segunda-feira) | 19h Roda de conversa: De onde vem e para onde vai o lixo da praia?

Participantes: Dra. Cassiana Baptista Metri Bióloga, doutora em Zoologia, professora da Unespar/Paranaguá e coordenadora do Projeto Saúde dos Manguezais; msc. João Roberto Barros Maceno Silva Biólogo, mestre em Botânica, professor da Unespar/Paranaguá e responsável pelo cadastro junto ao Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Paraná (PERS) na Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Paranaguá; MSc. Suzane de Oliveira Educadora Física, atua na Saúde Coletiva com Saúde Ambiental, além de doutoranda em Sistemas Costeiros e Oceânicos, Pesquisa com Microplásticos

Link de transmissão AQUI.

14 de setembro (terça-feira) | 14h Contação de histórias: Ninguém é pequeno demais para fazer a diferença: O Chamado de Greta Thunberg para salvar o Planeta

Contador de histórias: João Gilberto Agner Holm, graduado em Letras Português Francês, pós-graduando em Literatura Infantil-Juvenil e Contação de Histórias e contador de Histórias Sesc PR

Link de transmissão AQUI.

15 de setembro (quarta-feira) | 14h Roda de conversa: O litoral não é só para tirar férias

Participantes: Jackson Cesar Bassfeld, secretário de Meio Ambiente de Pontal do Paraná; Clivor Negochadle biólogo fiscal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Matinhos; Edgar Fernandez, mestrando no Programa de Desenvolvimento Territorial Sustentável; diretor-geral da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Guaratuba e diretor do Instituto Guaju

Link de transmissão AQUI.

16 de setembro (quinta-feira) | 15h Roda de conversa: Turismo e (in)sustentabilidade

Participantes: Paula Grechinski bacharel em Turismo, mestre em Gestão do Território, doutoranda em Meio Ambiente e Desenvolvimento, professora no Curso de Turismo da Universidade Estadual do Centro Oeste e co-fundadora da ONG Parceiros do Mar; Aline Pschera, diretora de Promoções Turísticas na Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá; Irapuan Cortes, representante do Paraná Turismo.

Link de transmissão AQUI.

16 de setembro (quinta-feira) | 19h Roda de conversa: Oceano limpo: Desafio para a Década do Oceano da Unesco

Participantes: Dra. Camila Domit Bióloga, doutora em Zoologia e pesquisadora da UFPR atuando no Centro de Estudos do Mar com a linha de ecologia e conservação da biodiversidade marinha; dra. Renata Hanae Nagai, oceanógrafa e professora do CEM/UFPR, investiga microplásticos nas praias do litoral do Paraná; dr. Allan Krelling, oceanógrafo, doutor em sistemas costeiros e oceânicos e professor do Instituto Federal do Paraná (IFPR), especialista em microplástico do Programa Rebimar.

Link de transmissão AQUI.

Com informações do Sesc/Fecomercio – Isabela Mattiolli