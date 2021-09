Policiais militares salvam homem que tentava se jogar de ponte em Paranaguá

Na tarde de quinta-feira (9), uma equipe de Rádio Patrulha do 9º BPM foi acionada para atender ao chamado de uma possível tentativa de suicídio. A situação estava acontecendo em uma ponte sobre o rio Emboguaçu, na avenida Bento Rocha, no bairro Vila Guarani, em Paranaguá.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram um homem sentado em cima do parapeito da estrutura, que confirmou a intenção de se matar.

A equipe, composta pelo 1º sargento Giancarlo Giambarresi, pelo cabo Márcio Tomaz Ribeiro e pela soldado Karina Pereira dos Santos, conseguiu acalmar o cidadão ao efetuar o uso das técnicas de convencimento adotadas pela Polícia Militar, fazendo com que ele desistisse do ato e descesse do resguardo em segurança.

O homem, de 37 anos de idade, foi retirado da ponte pelos policiais e encaminhado pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde foi acolhido e recebeu o atendimento médico.

Fonte e foto: 9º BPM