Festa clandestina no Guaraguaçu tinha drogas e menores de idade

Na noite da última sexta-feira (10), policiais militares e agentes da Guarda Municipal de Pontal do Paraná encerraram uma festa rave clandestina que estava acontecendo em uma chácara situada próximo à PR 407, no Guaraguaçu, área rural do município.

Foram abordadas 62 duas pessoas (21 menores de idade e 41 adultos) consumindo bebidas alcoólicas e entorpecentes, informou a PM. “Além disso, os participantes do evento estavam aglomerados e não faziam o uso de máscaras, contrariando as medidas de prevenção ao novo coronavírus”.

Foram apreendidos dezenas de comprimidos de ecstasy, pontos de LSD, porções de maconha e 5 g de cocaína. Quatro pessoas foram encaminhadas para a Delegacia da Polícia Civil por tráfico de drogas e porte de entorpecentes para consumo pessoal.

Além de serem indiciados por tráfico de drogas (Art. 33 da 11.343/2006), de acordo com o Art. 243 do ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), os presos também podem responder pelo crime de fornecer a criança ou a adolescente, bebida alcoólica ou, sem justa causa, outros produtos cujos componentes possam causar dependência física ou psíquica. A pena pode chegar a quatro anos de prisão e multa.

Fonte e foto: Comunicação do 9º BPM