Marinha atualiza previsão de ventos: 62 km/h

A Marinha atualiza seu aviso de mau tempo e informa que os ventos previstos para o litoral do Paraná terão intensidade de até 62 km/h (33 nós), menos que os 74 km/h previstos anteriormente.

De acordo com o Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), os ventos devem atingir na faixa litorânea entre os estados de Santa Catarina, ao norte de Florianópolis, do Paraná e de São Paulo, entre a tarde desta terça-feira (14) e a noite de quarta (15).

A alta umidade do ar associada a ventos fracos e à diminuição da temperatura durante a madrugada poderá ocasionar nevoeiros esparsos, na área costeira entre Itajaí, no estado de Santa Catarina, e Peruíbe, no estado de São Paulo, incluindo todo o litoral paranaense, entre a madrugada e a manhã de hoje.

Fonte: Capitania dos Portos do Paraná