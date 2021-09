Fronteira de Brasil e Paraguai terá Natal de Águas e Luzes integrado pela Ponte da Amizade

Pela primeira vez na história, decoração e festa natalinas terão o mesmo espírito e padrão nas duas margens do Rio Paraná.

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Durante 35 dias, Foz do Iguaçu, no Brasil, e Ciudad del Este, no Paraguai, serão mais do que cidades vizinhas de países diferentes. Destino único, reconhecido internacionalmente pelas Cataratas do Iguaçu e sede no Brasil da usina binacional Itaipu, Foz do Iguaçu dividirá cores e luzes com a paraguaia Ciudad del Este, o maior shopping a céu aberto da América do Sul e meca do consumo para milhões de brasileiros.

A integração do Natal das duas cidades de fronteira será simbolizada pela iluminação da Ponte Internacional da Amizade, que será feita totalmente com aportes da Itaipu. O show de luzes no ícone da fronteira foi uma sugestão conjunta do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social de Foz do Iguaçu (Codefoz) e do Consejo de Desarrollo Económico, Social y Medioambiental de Ciudad del Este (Codeleste). A binacional atendeu prontamente.

A usina também será a principal parceira, nas duas margens, de um novo projeto natalino, o Natal de Águas e Luzes, que representará o que a água simboliza para toda a fronteira, desde a formação de uma das maiores belezas naturais do planeta até a matéria-prima que move uma das maiores obras já construídas pelo homem.

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Em Foz do Iguaçu, a iniciativa reúne, além da Itaipu Binacional, também a Prefeitura e o Fundo de Desenvolvimento e Promoção Turística do Iguaçu – Fundo Iguaçu. No lado paraguaio, outras entidades vão contribuir com a Itaipu para viabilizar o projeto. “A ideia é promover um Natal que represente o espírito de integração dessa região, que tanto se ressentiu com a pandemia da covid-19 e está pouco a pouco se recuperando e pronta para entrar numa fase de muita prosperidade”, diz o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general João Francisco Ferreira.

E complementa: “Atuamos nas ações pontuais contra a covid (referindo-se aos aportes de mais de R$ 85 milhões) e em obras estruturantes, com investimentos de 2,5 bilhões e geração de mais de 2,5 mil empregos. Mais do que nunca, agora é preciso também que as pessoas possam ter um período de encantamento. E a data natalina não poderia ser mais apropriada”.

Na mesma linha, o diretor-geral paraguaio, embaixador Manuel María Cáceres Cardozo, explica que essa é uma contrapartida da Itaipu aos moradores e visitantes da região, após um período de tantas dificuldades. “Unimos todos nossos esforços em torno dessa proposta para mostrar ao mundo o quanto levamos a sério o espírito de integração que é base da nossa binacionalidade.”

Foto: Rubens Fraulini/Itaipu Binacional

Ideias iniciais

A temática do Natal de Águas e Luzes é inspirada também na fauna e na flora da região. De forma inicial, o projeto prevê, em Foz, diversos pontos de decoração, como o Gramadão da Vila A, a Praça da Paz, a Praça do Mitre, a Avenida Brasil, o Terminal de Transporte Urbano, a Paróquia São João Batista, a entrada da cidade, a catedral Nossa Senhora de Guadalupe, o trevo do aeroporto e a Avenida Jorge Schimmelpfeng.

Em alguns desses locais haverá decoração, iluminação e projeção mapeada. A programação e ainda está sendo definida. No Paraguai, a previsão é decorar desde a zona primária da ponte até o Lago da República.

Ainda em Foz, o circuito prevê ainda uma Feira de Natal, com gastronomia e artesanato da tríplice fronteira; paradas de Natal; shows; oficinas para capacitar artesãos; e uma programação itinerante nos bairros da cidade, programada pela Prefeitura. Haverá ainda guias e roteiros diferenciados de ônibus para o morador e o visitante conhecerem e tirarem fotos dos pontos decorados.

O Natal de Águas e Luzes é modular, ou seja, pode ser adaptado ao aporte de recursos conforme a adesão do empresariado. Haverá uma comissão de Natal para definir as responsabilidades e a gestão dos investimentos, com base em ao menos três orçamentos de fornecedores e deliberação conjunta das contratações. A gestão será do Fundo Iguaçu.

“Construção”

“O Natal de Águas e de Luzes é uma construção. A ideia é que, a partir do ano que vem, a Prefeitura e toda sociedade organizada contribuam com mais sugestões, até que a região também se consolide como destino de Natal”, afirma o general Ferreira.

Para o presidente do Fundo Iguaçu, Enio Eidt, esse novo atrativo poderá agregar muito valor ao destino, porque “cria identidade e pertencimento. E é por esse motivo que abraçamos essa causa”.

O presidente do Visit Iguaçu, Felipe González, está bastante confiante na proposta. “É a primeira vez que teremos, de fato, um Natal conceituado, com o espírito de integração que nos rege. Nosso povo é hospitaleiro, recebe bem e merece ter e oferecer o melhor Natal da região para nossos moradores e visitantes”.

Para o secretário municipal de Turismo de Foz, Paulo Angeli, a festividade deste ano será o passo inicial para a consolidação de um Natal de sucesso, que se torne uma tradição do município e da fronteira.

Um marco

Para o prefeito de Foz do Iguaçu, Chico Brasileiro, “este Natal será um marco na história do turismo do Destino Iguaçu, com mídia positiva em todos os cantos do planeta. O Natal é um produto que movimenta toda a economia, gera renda e dá visibilidade ao destino”, argumenta.