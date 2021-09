Portos do Paraná atualiza cronograma da derrocagem da Palangana

A empresa Portos do Paraná informa que o cronograma da obra de implosão das Pedras da Palangana foi atualizado nesta semana. A última versão está disponível na página específica criada para a derrocagem.

“Como a obra depende de condições climáticas, ambientais e operacionais, eventuais alterações no cronograma já eram previstas”, informa a empresa. Segundo o cronograma, a partir do dia 19 algumas perfurações para colocação dos explosivos devem ocorrer 24 horas por dia. Ainda de acordo com o cronograma, o desmonte das rochas deverá ocorrer diariamente às 16h, “podendo variar uma hora a mais ou a menos, entre 15h e 17h, a depender de condições climáticas, ambientais e operacionais”.

De acordo com a diretoria de Engenharia e Manutenção, nesta obra serão removidas seis porções de pontos mais rasos do maciço de rochas, somando 22,3 mil metros cúbicos das formações rochosas, o que corresponde a 12% do total da Pedra da Palangana. Neste momento, as atividades ocorrem na porção AD05, que pode ser localizada no mapa disponível no site.

A obra está sendo executada pelo consórcio formado pelas empresas Boskalis, Fabio-Bruno, SLI e DEC, contratado por R$ 23 milhões.

Confira a página sobre a derrocagem AQUI.