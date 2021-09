Receita faz a 2ª apreensão de cocaína do dia no Porto de Paranaguá

Uma nova apreensão de carga de cocaína no Porto de Paranaguá, aconteceu na tarde deste sábado (18).

A Receita Federal apreendeu 339 kg da droga que foi encontrada em um contêiner que levava compensados de madeira e que tinha como destino o Porto de Antuérpia, na Bélgica.

De acordo com a Receita, o método usado pelos traficantes foi o de ripon/ripoff, quando a cocaína é inserida no contêiner sem o conhecimento do exportador da carga lícita. Conteúdo extra foi descoberto pelo scanner​ durante a fiscalização.

É a segunda apreensão de droga no Porto de Paranaguá neste sábado e a 19ª apreensão de cocaína realizada pela Equipe de Repressão Portuária da Receita Federal no Porto de Paranaguá, em 2021, que já descobriu 3,5 toneladas da droga apenas neste ano.