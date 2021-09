Bombeiro desaparece no mar em Guaratuba

Emerson (esq.) e Igor Reichardt (cena de vídeo do Instagram)

Emerson Reichardt, de 34 anos, desapareceu no mar na tarde deste sábado (18) na praia de Coroados, em Guaratuba. Soldado do Corpo de Bombeiros, está lotado no município de Rio Negro, Sudoeste do Paraná.

Ele nadava em um local sem cobertura de guarda-vidas junto com o irmão, Igor Reichardt, de 25 anos, que também teve problemas e pediu ajuda aos familiares que estavam na praia. Um guarda-vidas civil que passava no local chamou um bombeiro que mora no bairro. O soldado Raphael de Campos usou uma prancha e resgatou o mais jovem. Emerson já havia afundado.

Foram iniciadas as buscas logo em seguida com ajuda do helicóptero Águia, da Polícia Militar de Santa Catarina, em Joinville. Pescadores também ajudaram com seus barcos. Até o momento não houve localização.

No final de semana havia apenas 3 postos fixo de guarda-vidas e uma viatura percorrendo a orla. No momento, o veículo estava no outro extremo da orla de Guaratuba, em Caieiras. O posto da Barra do Saí, que fica próximo ao local, não foi aberto neste final de semana.