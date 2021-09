Guaratuba inicia vacinação de todas as pessoas com mais de 18 anos

A Secretaria Municipal da Saúde, informa que a partir desta segunda-feira (20) iniciará o agendamento da vacinação contra a covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos cadastradas.

Também serão vacinadas as pessoas que perderam o dia da vacinação agendada para sua faixa etária e aguardavam nova chamada.

Também haverá vacinação, com agendamento, no próximo sábado (25), das 8h às 17h.

A imunização é feita na Central de Vacinas, que funciona no ginásio do Parque Municipal (Canela-Piçarras), das 8h às 11h30 e das 13h às 20h.,

Para receber a vacina é necessário realizar o cadastro vacinas.guaratuba.pr.gov.br e ficar atento ao agendamento. Quem tiver dificuldades em fazer o cadastro pode procurar ajuda na Central de Vacinas no ginásio do Parque Municipal.

2ª dose

A Secretaria Municipal da Saúde comunica que de acordo com as novas orientações do Ministério da Saúde, antecipará a aplicação da 2ª dose do imunizante Pfizer. Quem tomou a 1ª dose da vacina Pfizer até o dia 28 de julho, poderá tomar a 2ª dose na quarta-feira (22), sem necessidade de agendamento.

Consulte o dia do agendamento da 2ª dose dos demais imunizantes na sua carteirinha de vacinação.

As vacinas de segunda dose serão aplicadas nos seguintes dias:

Coronava c na terça-feira (21).

c na terça-feira (21). Astrazeneca nos dias 20, 27 e 28.

A vacinação da 2ª dose também ocorre na Central de Vacinas.

*Não esqueça da carteirinha de vacinação, um documento com foto, CPF ou cartão SUS.