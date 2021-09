Marinha alerta para ressaca, ventos de 75 km/h e agitação em alto mar

Centro de Hidrografia da Marinha (CHM) alerta para o risco de ressaca, com ondas de até 3,5 metros de altura, na faixa litorânea entre Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, entre a manhã de segunda-feira (21) e noite de quinta-feira (23).

Na mesma faixa, deverá ocorrer agitação marítima, em alto mar, com ondas de direção Sudoeste a Sudeste, com até 5 metros de altura, entre as manhãs desta segunda-feira (21) e a manhã de sexta-feira (24).

A Marinha também informa que a aproximação de um sistema frontal poderá provocar ventos de direção sudoeste a sul, com intensidade de até 75 km/h (40 nós), entre a madrugada de terça-feira (21) e a noite de quarta (22).

Aviso de mau tempo da Matinha também traz informações sobre as condições em outras faixas de litoral: