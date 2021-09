Câmara de Guaratuba tem live e audiência sobre Orçamento

A Câmara de Vereadores de Guaratuba, através da Comissão de Finanças e Orçamento, realiza nesta quarta-feira (22) uma audiência pública para debater o orçamento do município.

Serão tratados de dois projetos de lei em tramitação no Legislativo: o Planoplurianual (PPA) 2022-2025 e a Lei de Diretrizes do Orçamento (LDO) de 2022. A audiência é pela internet, com acesso através do site e do Facebook da Câmara.

Quem quiser conhecer mais sobre o assunto e saber como a população pode participar das discussões orçamentárias, acontece nesta terça-feira (21), a 1ª Roda de Conversa sobre Orçamento Público.

Será uma live com os membros da Comissão de Finanças e a participação de técnicos em orçamento das prefeituras de Guaratuba (a contadora geral Maricel de Souza), Matinhos (o secretário de Planejamento, Ivo Mendes Junior) e Pontal do Paraná (a controladora interna, Dioneia Castro).

A transmissão começa às 19h. Assista pelo Facebook da Câmara.

Clique aqui para preencher o formulário.