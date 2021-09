Fico encantada com camisetas temáticas. São engraçadas e ao mesmo tempo demonstram o orgulho regional. Fiz uma pesquisa rápida, no Google, com as palavras “camiseta torresmo”. Gente, dá para perder um tempo e dar boas risadas. Os Mineiros estão no topo desse orgulho.

Seguem alguns exemplos:

Café & Queijo & Cachaça & Torresmo

Torresmo é melhor que muita gente

Não gosto de sushi… Prefiro torresmo

Cachaça & Torresmo & Angu & Couve

Torresmo é a barra de cereal do Mineiro

Captaram a idéia? Que tal valorizar os pratos do litoral? Bons pratos caiçaras não nos faltam.

Cambira & Banana da terra & Pirão & Arroz

Barreado & Farinha de mandioca & Banana & Cachaça

Ostra & Limão & Cerveja

Casquinha de siri & Camarão no bafo & Peixe frito

Rosca de polvilho & Bala de banana & Sonho

Adoraria ver as pessoas circulando como se fossem cardápios. Eu usaria tranquilamente essas camisetas. Se alguém já está fazendo, por favor, conte para mim, terei o maior prazer em divulgar. Se você se animou com a ideia, também me conte.

Tem tanta coisa bacana que merece muita reverência. Sou bem viciada em bala de banana. Sabe compulsão? É bem assim, não consigo parar de comer. Tinha que ser uma placa na estrada mais ou menos assim: AQUI VOCÊ VAI COMER A MELHOR BALA DE BANANA DO SUL DO MUNDO.

Não tenho um pingo de coordenação motora, mas me aventuro em reformas, customizações e restaurações. É muito gostoso olhar para uma coisa e ver outra, nem sempre a execução é fácil, aliás nada é fácil para quem nasceu destra e pensa como canhota. Não tenho coragem de usar uma tesoura na frente de ninguém, extrapola o limite do mico e atinge o limite orangotango. Morro de vergonha.

Em Florianópolis, tem adesivos para carros com setinhas de praias. Já tenho um palete para desmontar e transformar em duas setas: Praia Mansa e Praia Brava. Se ficar bom, coloco como ilustração de alguma crônica.

Vamos lá! Vamos valorizar nossas coisas, cabe a nós e dá tempo de fazer para o verão.

Bom início de primavera!