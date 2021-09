Jogadores viram figurinhas em ação Panini para o álbum do Brasileirão

Uma das editoras de maior renome nacional, a Panini, criou uma série de ações publicitárias para divulgar o seu mais recente lançamento: o álbum de figurinhas do Brasileirão 2021. A propaganda foi desenvolvida pela iD\TBWA, que transformou oito futebolistas em ilustrações digitais, e busca evidenciar as principais características de cada atleta de uma maneira única e divertida.

Mas não foram apenas as peças digitais que fizeram parte da ação da Panini nas redes sociais. A iniciativa também conta com uma propaganda de 30 segundos feita exclusivamente para a TV fechada, desenvolvida em forma de animação, que mostra os craques da atual edição do Brasileirão: Gabriel Menino (Palmeiras), Taison (Internacional), Nikão (Atlético Paranaense), Hulk (Atlético Mineiro), Filipe Luís (Flamengo), Marinho (Santos) e Felipe Alves (Fortaleza), que também viraram figurinhas dentro do novo álbum ilustrado. A propaganda tem como mote #ADiversãoVoltou, que visa exacerbar toda a expectativa dos torcedores pela volta aos estádios, onde em breve poderão estar na beira do gramado vibrando com os gols do seu time do coração.

Diversas campanhas

Durante o período em que a campanha estiver ativa, várias outras ações serão implementadas pela Panini. Dentre elas, uma se destaca. Nela, os jogadores do elenco do Fortaleza irão trocar os números tradicionais de suas camisetas pelas figurinhas que decoram os álbuns. Ademais, a partir deste ano, a Panini irá premiar o futebolista que ganhar a votação do público, como o melhor jogador do primeiro turno do Brasileirão. Essa iniciativa é chamada de “Figurinha de Ouro”, e o vencedor será homenageado através de uma placa comemorativa estampada com uma figurinha, gravada em cor dourada.

E nos próximos meses, a editora já anunciou que continuará a parceria com a iD\TBWA, e eles divulgarão uma série de outras ações com os jogadores e clubes presentes no álbum do Campeonato Brasileiro de 2021.

Dentre essas jogadas de marketing, está a ativação através da Brinquedeiros e Bullguer onde, ao comprar um combo com Red Bull o cliente recebe um álbum promocional, assim como alguns sampling físicos e digitais em bancas de jornal e escolinhas de futebol. Essa estratégia de dar uma amostra ou um bônus gratuito não é utilizada somente pela editora, já que as plataformas esportivas atuantes no país, a exemplo da Bet365 Brasil, também disponibilizam uma variedade de promoções para seus usuários. Com isso, os usuários podem conhecer o site que oferece a maior diversidade de apostas do país, assim como excelentes cotas sem grandes custos para o seu bolso.

Já todo o investimento da editora se dá num momento em que os organizadores do futebol nacional têm discutido o retorno do público aos estádios, por conta do avanço da imunização da população. Dessa forma, os torcedores estão mais ansiosos do que nunca para poderem voltar a vibrar com os lances da arquibancada e gritar gol junto com os jogadores. De acordo com José Eduardo Martins, presidente e CEO da Panini Brasil, “como na edição anterior, o campeonato começou com os estádios sem a presença do público, ainda pelo efeito da pandemia causada pela Covid-19, a esperança de todos é que possamos chegar nas rodadas decisivas do campeonato, lá em novembro e dezembro, com os estádios novamente cheios! Para uma edição tão especial como esta, um desfecho com público seria algo inesquecível para os torcedores, assim como esta histórica edição do álbum do Brasileirão 2021”.

A edição do álbum de 2021 também trará várias informações sobre os 50 anos de Brasileirão, além de um panorama completo sobre como as Séries A e B estavam em 2020, e como se reestruturaram para a competição deste ano.