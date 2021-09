Retomada do esporte: futebol, skate van e solidariedade em Guaratuba

A Prefeitura de Guaratuba realizou neste domingo (19) a 2ª Rodada do Paraná Bom de Bola.

A cidade participou pela manhã com o time master e conquistou a vitória por 5×0 contra Matinhos. À tarde, quem levou a melhor foi Fazenda Rio Grande, que venceu o time sub-21 de Guaratuba com um placar de 5×3.

Os jogos foram realizados no campo do Figueira e no Estádio Acir Braga. O prefeito Roberto Justus e o deputado estadual Nelson Justus acompanharam a partida no Acir Braga, no Parque Municipal do Canela-Piçarras.

O prefeito ainda participou da abertura do Torneio de Basquete 3×3 como atleta. Usando a camisa 10, ele foi o destaque da partida que contou também com o secretário do Esporte e do Lazer, Alexandre Polati, e o diretor Valdir Nunes Filho.

Van – Em seguida, o deputado fez a entrega de uma van Renault Master 0km ao município, que será destinada à Secretaria do Esporte e do Lazer para transporte de técnicos e atletas até os locais de competições. Com o novo veículo, a prefeitura tem condições de aumentar os atendimentos para atletas de várias modalidades, apoiando a participação em competições realizadas em outras cidades.

Skate

Na tarde de segunda-feira (20), a prefeitura recebeu da Associação de Skatistas de Guaratuba a doação dos alimentos arrecadados no evento Go Skate Day, realizado no dia 12, na pista do Parque Municipal.

A entrega foi feita pelo representante da Associação dos Skatistas de Guaratuba, Cristiano Araújo, à secretária do Bem Estar e da Promoção Social, Lourdes Monteiro. Alexandre Polati e Valdir Nunes acompanharam o momento.

Os alimentos serão destinados às famílias que se encontram em situação de vulnerabilidade social.