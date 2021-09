Jacqueline Haas Correa – ME, CNPJ: 03.423.081/0001-20, pessoa jurídica de direito privado, torna público que recebeu do Instituto Água e Terra – IAT a Licença de Operação para empreendimento Posto Revendedor de Combustível localizado no endereço Al dos Canaviais, s/n no Balneário de Pontal do Sul no Município de Pontal do Paraná / PR.