Entenda os planos da Vivo Fibra para expandir sua rede por todo o Brasil

Até pouco tempo atrás, a internet banda larga de alta velocidade com fibra óptica era algo possível apenas nas grandes capitais e centros urbanos do sudeste do Brasil. Contudo, essa realidade está começando a mudar — afinal, há milhões de consumidores além dos grandes centros! — e, se depender dos planos da Vivo Fibra, essa mudança deve acontecer logo.

Isso porque a operadora divulgou, agora em 2021, um acordo bilionário para expandir sua rede de fibra óptica para milhões de residências até hoje não atendidas. A Vivo, junto com sua dona, a espanhola Telefónica, e um fundo de investimentos canadense criaram uma nova empresa, a FiBrasil. Essa empresa será responsável por instalar estrutura de fibra óptica para 5,5 milhões de lares em quatro anos — e o foco será nas cidades médias, fora do estado de São Paulo.

Mas por que a Vivo está criando essa nova empresa? A estratégia é muito interessante e tem tudo a ver com a expansão da internet banda larga com fibra óptica para mais locais em todo o Brasil. Continue a leitura para entender os detalhes.

O plano de expansão da Vivo Fibra

As vantagens da fibra óptica são muitas: a conexão permite velocidades muito maiores, há mais estabilidade para aproveitar a conexão sem quedas, o tempo de resposta é menor… Mas há um grande obstáculo: o custo para levar essa infraestrutura a cada casa é altíssimo, ainda mais em um país enorme como o Brasil, com mais de 5 mil municípios.

Esse é um dos motivos pelos quais a internet via satélite é uma opção tão interessante para os lugares mais longínquos do país: seu alcance é muito maior, mesmo que a velocidade ainda seja consideravelmente menor. Mas ainda existe outra possibilidade, pelo menos para expandir um pouco a cobertura da fibra óptica: dividir os custos de instalação com outras operadoras e encontrar outros investidores. É isso que a Vivo está fazendo com esse acordo.

A FiBrasil será dividida assim: 25% para a Vivo (Telefônica Brasil) e 25% para Telefónica da Espanha (que é sócia da Vivo Brasil); outros 50% serão do fundo de investimentos canadense CDPQ — que vai colocar 1.8 bilhão de reais no negócio. A grande diferença desse acordo — e a razão pros canadenses estarem investindo — é que a Vivo Fibra não será a única operadora a utilizar a rede da FiBrasil. Ela será uma rede neutra.

O que são redes neutras?

De forma bem resumida, redes neutras são infraestruturas de fibra óptica que pertencem a outras empresas que não são as operadoras de telefonia — como a FiBrasil. Assim, qualquer empresa pode alugar essa rede neutra da FiBrasil para oferecer seu serviço de internet banda larga, pagando por isso.

A própria Vivo já utiliza uma rede neutra da empresa American Tower para levar a Vivo Fibra para diversas cidades do interior de Minas Gerais onde não tem cabos próprios. Com mais operadoras pagando pelo aluguel dos cabos, o investimento em infraestrutura é otimizado e essa empresa pode investir no crescimento das redes neutras.

É lógico que a Vivo, como uma das principais sócias da FiBrasil, também será um dos maiores clientes das redes neutras da empresa. Contudo, outras operadoras também podem oferecer os seus serviços e otimizar o uso dessa infraestrutura. Ou, então, outra operadora pode levar seus planos para algum local onde a Vivo Fibra não atue — as redes neutras estarão disponíveis para serem alugadas. Isso significa mais opções para nós, consumidores.

Outra possibilidade interessante das redes neutras de fibra óptica é o modelo de franquias: os empreendedores podem adquirir uma franquia da Vivo Fibra para montar sua operadora regional em cidades menores e bairros mais afastados. O investimento mínimo é de 2,5 milhões de reais.

As vantagens da fibra óptica

A possibilidade das redes neutras e os planos de expansão da cobertura Vivo Fibra são uma boa notícia, afinal o alcance desse serviço irá crescer em pelo menos 5,5 milhões de lares, só nos próximos quatro anos. Mas quais são as vantagens da fibra óptica, afinal?

Hoje em dia, a maioria das cidades brasileiras já conta com boas opções de internet banda larga residencial — seja com os cabos de cobre tradicionais ou com a alternativa da internet via satélite, que mencionamos anteriormente. A questão é que os planos com tecnologia de fibra óptica, como o Vivo Fibra, conseguem ser ainda mais rápidos e estáveis.

A diferença mais importante é que a internet banda larga com fibra óptica utiliza fios feitos com fibra de vidro, revestidos em materiais muito resistentes. Nesses fios, os dados “viajam” como sinais de luz — ou seja, muito mais rápido. Além disso, eles sofrem menos interferência da rede elétrica ou ondas de rádio, o que torna a internet mais estável. Também é mais difícil que esses cabos de fibra óptica, com seu revestimento, sejam danificados.

Na prática, você e sua família podem assistir a filmes em séries na mais alta qualidade, jogar online, estudar e trabalhar — tudo isso ao mesmo tempo, cada um em seu aparelho, sem ter travamentos ou lentidão. Interessante, né?

Como dito, o grande “porém” dessa tecnologia é o alto custo de instalação — o que faz com que as operadoras ofereçam a fibra óptica apenas onde há muitos clientes, para que o custo “se pague”. Para o consumidor, por outro lado, o preço é praticamente o mesmo para adquirir muito mais velocidade e estabilidade: o plano mais barato Vivo Fibra oferece 200 mega por apenas R$ 99,99, por exemplo, e há opções de até 600 mega.

Em vista disso, vale a pena se informar sobre esse assunto da expansão da cobertura Vivo Fibra — e saber quando a tecnologia chega à sua cidade. Você pode consultar se a cobertura Vivo Fibra chega ao seu CEP, saber mais sobre os planos Vivo e até contratar um pacote direto pelo Portal de Planos, revendedor autorizado da operadora Vivo.