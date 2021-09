PM prende 3 pessoas que estariam levando drogas para presos

Duas mulheres e um homem foram presos em Morretes, na manhã desta segunda-feira (20), com drogas que, conforme a PM suspeita, seriam entregues na Casa de Custódia de São dos Pinhais.

Policiais militares da 4ª Companhia do 9 BPM realizavam uma operação de bloqueio e fiscalização a veículos na Estrada São João da Graciosa quando abordaram um veículo transportando drogas, celular, e demais objetos que provavelmente seriam entregues na unidade prisional do município vizinho.

Conforme informações contidas no Boletim de Ocorrência, o automóvel, um GM Celta de cor preta, estava sendo ocupado por três pessoas, duas mulheres (18 e 26) e um homem (31), quando foi interceptado pela PM.

Durante as buscas, no interior do veículo e com uma das abordadas, os policiais localizaram e apreenderam 1 aparelho celular com carregador, dois frascos de pimenta e 202 gramas de maconha que estavam acondicionados em meias recheadas de fumo – artifício utilizado por traficantes para inibir o odor da droga que está sendo transportada, explica a PM. “Indagado, o condutor do Celta relatou que possui uma dívida e para saldar o seu débito estava transportando a droga e os produtos até a Região Metropolitana de Curitiba. Ele não deu mais detalhes sobre a situação.

Diante do flagrante delito, os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil de Morretes.

Fonte e fotos: comunicação Social do 9º BPM