Guaratuba abre PSS para auxiliar de Educação Infantil

A Prefeitura de Guaratuba informa que será realizado Processo Seletivo Simplificado para contratação temporária de auxiliar de Educação Infantil, sob a responsabilidade da Secretaria Municipal da Educação.

As inscrições podem ser feitas a partir desta quinta-feira (23) e vão até a segunda-feira (27) pelo Portal Oficial do Município, e o recebimento dos documentos serão na modalidade Presencial, e aceitos nos dias úteis, de 6 a 15 de outubro, no Ginásio de Esportes José Richa, localizado na Rua José Nicolau Abagge – Cohapar, das 8h30 às 11h e das 13h30 às 17h.

Após a divulgação do edital, do número de vagas e outros detalhes, a prefeitura informou que fará alterações na publicação. Traremos as novidades aqui.