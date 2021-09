Câmara de Guaratuba faz hoje audiência pública sobre Orçamento

A Câmara Municipal de Guaratuba realiza, a partir das 18h30 desta quarta-feira (22), uma audiência pública para debater o orçamento do município. Também é possível assistir e mandar sugestões pela internet, saiba como.

As pessoas podem comparecer à Câmara, mas é preciso preencher um cadastro devido ao limite de público permitido por legislação estadual (Decreto 8.771/2021). A população também pode acompanhar pelo Facebook da Câmara e ainda enviar sugestões por um formulário específico no site do Legislativo.

Tramitam neste momento na Câmara dois projetos de lei sobre o assunto: o Plano Plurianual (PPA) 2022-2025 e a Lei de Diretrizes do Orçamento (LDO) de 2022. A audiência vai tratar dos dois projetos.

A previsão de Orçamento para 2022 em Guaratuba é de R$ 206,5 milhões. O Plano Plurianual prevê R$ 958 milhões para quatro anos.

Confira os dois projetos e acesse os formulários de inscrição e sugestão: https://bit.ly/PPA-LDO

Facebook da Câmara: https://www.facebook.com/camaramunicipaldeguaratuba