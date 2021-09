Guaratuba agenda vacinação de adolescentes e anuncia 3ª dose para idosos

A Secretaria da Saúde de Guaratuba segue a orientação do Estado e está agendando a vacinação para adolescentes de 17 anos e para adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades.

A vacinação desses grupos ocorrerá na próxima quinta-feira (30), e ambos devem estar cadastrados no site vacinas.guaratuba.pr.gov.br para a efetivação do agendamento.

O adolescente com comorbidade deve apresentar atestado que passará por validação de uma equipe multidisciplinar. O atestado assinado pelo médico deverá ser anexado no sistema de agendamento. As comorbidades aceitas são aquelas já definidas pelo Programa Nacional de Vacinas.

O Município também recebeu esta semana a 3ª dose (dose de reforço) da vacina contra a covid-19, destinada à vacinação de idosos acima de 70 anos que completaram seu esquema vacinal até março deste ano e, para pessoas imunossuprimidas, que tomaram a 2ª dose há mais de 28 dias.

A vacinação foi iniciada nesta quarta-feira (22) pelas Unidades Básicas de Saúde para as pessoas acamadas ou com dificuldade de locomoção. Na próxima quarta-feira (29), os idosos com mais de 70 anos e pessoas imunossuprimidas poderão procurar a dose de reforço na Central de Vacinas, sem agendamento.

Qualquer dúvida sobre a vacinação nessa etapa procure a UBS mais próxima ou a Central de Vacinas.

A Secretaria Municipal da Saúde também prossegue com a vacinação contra a covid-19 para todas as pessoas acima de 18 anos cadastradas no site da vacinação, inclusive para aqueles que perderam a vacina quando da sua faixa etária e aguardavam nova chamada. Também realizará vacinação, com agendamento, no sábado (25), das 8h às 17h.

Quem tiver dificuldades em fazer o cadastro pode procurar ajuda na Central de Vacinas no ginásio de esportes do Parque Municipal do Canela (Piçarras), das 8h às 11h30 e das 13h às 20h, onde o ocorre a vacinação.