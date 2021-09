Presos em flagrante assaltantes que torturaram idosa em Matinhos

Touca balaclava, facas e alavanca de aço encontradas com assaltantes

Nas primeiras horas da madrugada de quarta-feira (22), policiais militares de Matinhos patrulhavam pela rua 4, no Balneário Saint-Ettiene, quando viram um homem correndo. Ele contou que ouviu pedidos de socorro vindos da casa da sua vizinha, uma senhora que mora sozinha no imóvel.

Rapidamente, os policiais foram até o endereço. Pela janela de um dos quartos da casa, puderam ouvir vozes de homens ameaçando uma pessoa de morte.

Os policiais anunciaram sua presença e, após alguns minutos de negociações, conseguiram a rendição pacífica dos dois criminosos que estavam fazendo a idosa de refém.

Conforme informações relatadas no Boletim de Ocorrência Unificado, os policiais encontraram a vítima em estado de choque e com várias lesões pelo corpo, principalmente no rosto.

Após ser socorrida, a senhora disse à equipe que estava dormindo, quando acordou com os dois homens dentro do seu quarto, agredindo e ameaçando-a de morte.

Os dois homens, ambos com 31 anos de idade, receberam voz de prisão e, posteriormente, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Matinhos.

Fonte e foto: Comunicação do 9º BPM