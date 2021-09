MP denuncia presidente e servidores do IAT por licenciamento da engorda

Imagem do projeto de engorda e revitalização da orla de Matinhos licenciados e licitados pelo IAT

O Ministério Público do Paraná denunciou o diretor-presidente do IAT (Instituto Água e Terra), Everton Souza, e outros dois funcionários do órgão “por associação criminosa” no licenciamento da obra de engorda e revitalização da orla de Matinhos. A informação é do site G1 e da TV RPC.

O MP também pediu que os três fossem afastados das funções, mas teve o pedido negado pela Justiça. A denúncia aponta que o grupo ignorou notas e estudos técnicos que questionavam os impactos ambientais da obra e pressionaram servidores do IAT para conseguir acelerar as licenças do projeto.

Segundo o MP, há relatos de que os três denunciados afastaram servidores de procedimentos, dificultaram a realização de debates em reuniões, arquivaram procedimentos com pareceres e recomendações desfavoráveis e exerceram pressão e constrangimento sobre a equipe técnica.

“Utilizando-se de sua função, (Everton de Souza) ingressou em reuniões com servidores públicos em tom de pressão para que o licenciamento fosse promovido sem seguir os devidos critérios técnicos”, diz a denúncia. “Além disso, minimizou os impactos do complexo empreendimento e desrespeitou pareceres técnicos dos servidores que apontavam ausência de documentos, falta de cumprimento de condicionantes ou contradições no licenciamento ambiental”, denuncia o MP.

A defesa de Everton Souza e dos outros dois funcionários do IAT disse que as acusações do MP-PR são infundadas e que eles desempenham as funções respeitando a Constituição e zelando pela proteção do meio ambiente. A defesa disse também que as decisões dos acusados foram baseadas em estudos técnicos.

Investigação

Na denúncia contra os investigados, o MP-PR também apontou um possível conflito de interesses. De acordo com a promotoria, um dos autores de relatórios sobre a recuperação da obra foi nomeado para a Câmara Técnica responsável por aprovar o projeto. Além disso, de acordo com o MP-PR, o engenheiro contratado por uma empresa privada para ajudar a planejar as obras hoje é funcionário comissionado do IAT, vai trabalhar na avaliação do projeto.

A Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo do Paraná afirmou que a contratação de servidores comissionados atende critérios exclusivamente técnicos e que os servidores do IAT trabalham sobre um amplo leque de projetos em parceria com diversos órgãos, inclusive os de fiscalização.

Fonte: G1 – Leia na íntegra: https://g1.globo.com/pr/parana/noticia/2021/09/23/mp-pr-denuncia-presidente-e-funcionarios-do-iat-por-associacao-criminosa-em-investigacao-sobre-revitalizacao-da-orla-de-matinhos.ghtml