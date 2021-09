PM faz grandes apreensões de droga em duas situações parecidas, em Guaratuba

Foto: 9º BPM

Abordagens de rotina resultaram em duas grandes apreensões de drogas, nesta semana, em Guaratuba. Em ambos os casos, os envolvidos eram pessoas de Paranaguá que levavam a droga, os motoristas eram de aplicativo e as abordagens aconteceram na mesma rua: a avenida Curitiba.

Por volta das 17h da terça-feira (21), policiais militares estavam em patrulhamento pela avenida quando viram um automóvel Peugeot com placas de Joinville (SC). Conforme o Boletim de Ocorrência, os ocupantes, um casal, ao perceberem a aproximação da viatura, nitidamente nervosos, “passaram a se portar de forma suspeita”.

Desconfiados, os policiais militares realizaram a abordagem e localizaram um invólucro plástico contendo 100 g de cocaína e uma mochila carregada com mais de 6 kg de maconha.

Indagado, o condutor do automóvel, que se identificou como sendo motorista de aplicativo, informou que estava transportando a droga para ser entregue em um endereço da região.

Diante do flagrante, o casal recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e, posteriormente, foi conduzido com os entorpecentes e o automóvel até a Delegacia da Polícia Civil. L.L.P. tem 31 anos e é morador da Vila do Povo, J.S.M. tem 22 e é moradora do Jardim Jacarandá, ambos em Paranaguá.

1 kg de cocaína

No dia seguinte, quarta-feira (22), por volta das 16h, policiais trafegavam pela mesma avenida Curitiba quando suspeitaram de um veículo Ford Ka, onde estavam duas mulheres e um homem, o condutor.

“Ao perceberam a aproximação da equipe, as duas mulheres mostraram inquietação e começaram a agir de maneira estranha dentro do carro”, relata a Folha do Litoral, com base no relatório da PM.

Os policiais abordaram o veículo e revistaram os ocupantes. O condutor disse que também era motorista de aplicativo.

Foi encontrada uma mochila com um tablete de cocaína dentro. A mulher que estava sentada no banco de trás assumiu a propriedade. V.C.A, de 25 anos e moradora no bairro Porto dos Padres, em Paranaguá, recebeu voz de prisão e foi conduzida, com o entorpecente apreendido, para o plantão da Polícia Civil.

A outra mulher que estava no carro e o motorista também foram encaminhados para a Delegacia.

Foto: Folha do Litoral

Fontes: Comunicação do 9º BPM e Folha do Litoral