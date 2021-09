Nelson Justus consegue recursos para reforma da quadra do Colégio Joaquim Mafra

A reforma da quadra do Colégio Estadual Prefeito Joaquim da Silva Mafra vai sair do papel. O recurso, de R$ 160 mil, foi solicitado pelo deputado estadual Nelson Justus dentro de um projeto do governo do Paraná para reformar escolas.

Os deputados foram consultados para indicar as prioridades. Nelson Justus havia solicitado e obtido outros recursos para reforma no Joaquim Mafra, no Gratulino de Freitas e no 29 de Abril e conseguiu incluir mais essa verba.

O deputado fez o pedido em 2019 e conseguiu incluir no Orçamento do Estado de 2021. Junto com sua equipe, vinha acompanhando a tramitação dentro do governo até que o recurso foi empenhado, no último dia 25 de agosto, dentro da dotação orçamentária para “recuperação da infraestrutura física e logística escolar”.

A ordem para execução do serviço, de exatos R$ 160.414,70, foi assinada ontem (quinta, 23) pelo Instituto Paranaense de Desenvolvimento Educacional (Fundepar). O prazo de execução da obra é de 150 dias.