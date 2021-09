Guaratuba tem Passeio Ciclístico da Primavera neste domingo

Acontece neste domingo (26) o 1º Passeio Ciclístico da Primavera de Guaratuba.

A saída e a chegada serão no Parque Municipal do Canela-Piçarras – confirma no mapa. A concentração está marcada para as 9h.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas na bicicletaria “Vou de Bike”, na rua Vieira dos Santos nº 480, Centro, que está organizando o evento, com apoio da Prefeitura.

Serão sorteadas 3 bicicletas entre os participantes e os 100 primeiros inscritos ganharão uma camiseta do evento.

Mais informações pelo telefone (41) 3442-7237.