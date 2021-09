PM anuncia Operação Maré Alta em todo o Litoral

A Polícia Militar iniciou, neste sábado (25), em Paranaguá, uma série de ações contra o crime organizado e o tráfico de drogas no Litoral, denominada Operação Maré Alta.

“A iniciativa da operação partiu de uma decisão do comandante-geral da PM, coronel Hudson Leôncio Teixeira”, informa a Seção de Comunicação Social do 9º Batalhão. “A operação acontecerá por pelo menos 15 dias, podendo ser prorrogada por tempo indeterminado.”, afirmou o comandante do 9º Batalhão, o tenente-coronel Luiz Renato Rodrigues Júnior.

De acordo com o 9º BPM, as ações acontecerão “por terra, água e ar” com a participação de equipes especializadas (Rotam, Bope) e operações de policiamento aquático da Patrulha Costeira e com o helicóptero Falcão III do BPMoa (Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas), voando para identificar veículos roubados e furtados, bem como indicar possíveis pontos de tráfico de drogas. Na abertura, também contou com a Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Guarda Civil Municipal de Paranaguá.

Tenente-coronel Renato durante lançamento da operação em Paranaguá

Durante o lançamento da operação, o tenente-coronel Renato informou que, após uma reunião realizada na semana passada om o prefeito de Paranaguá, Marcelo Elias Roque, com o presidente da Câmara Municipal, vereador Fábio Santos, e com demais representantes de órgãos de segurança pública foi decidida a criação de um Gabinete de Gestão Institucional para tratar de segurança no município com a participação da Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal e Guarda Municipal.

DENÚNCIAS – A população também pode contribuir com as ações da Polícia Militar, denunciando crimes e pessoas procuradas pela Justiça através do Disque Denúncia 181, ou por meio do Serviço de Emergência 190. As centrais funcionam todos os dias da semana, 24 horas por dia, sendo garantido o anonimato do cidadão colaborador.

Fonte e imagens: Seção de Comunicação Social do 9º BPM