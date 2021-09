Brazilian iGaming Summit: 1ª edição do evento terá presença da AmuletoBet e de outras grandes marcas do iGaming

O formato híbrido do Brazilian iGaming Summit será um dos pontos fortes do evento que trará uma abordagem totalmente inovadora para o setor do iGaming mundial e nacional.

A primeira edição do Brazilian iGaming Summit (BIS) – The iGaming Intelligence Made in Brazil será realizada no Espaço Boulevard JK, Edifício International Plaza, na região comercial de São Paulo, nos dias 1 e 2 de dezembro de 2021.

O BIS foi idealizado a partir da visão de que o Brasil é hoje considerado um dos mercados mais promissores para apostas esportivas, loterias e afiliados. Tal fato leva a indústria global de iGaming a prestar mais atenção a todas as ações relacionadas aos procedimentos regulatórios nacionais.

Com a aprovação da Lei nº 13.748 de 2018 – sob a gestão do presidente Michel Temer – toda a indústria global passou a aguardar ansiosamente o fim da fase regulatória das apostas esportivas no Brasil, o que mostra como este mercado pode ser integrado de forma sólida em todo o país.

Além disso, a demanda da indústria global por encontros presenciais em 2021 também teve um peso importante na criação do evento de apostas.

O BIS reunirá fornecedores, operadores, reguladores, políticos e autoridades para apresentar a tendência de desenvolvimento dessa indústria no Brasil. Esta primeira edição contará com parcerias estratégicas com a mídia oficial, como a iGaming Brazil.

O site de apostas esportivas AmuletoBet também já confirmou que estará presente no evento com um stand de destaque; além do mais o evento contará com diversos profissionais experientes e marcas nacionais e internacionais referência no setor do iGaming.

Sendo presencial e online, o BIS buscará ampliar seu alcance para além do espaço físico, conectando assim pessoas de todo o mundo para criar ainda mais oportunidades para empresas e marcas.

As palestras, exposições e um ambiente focado no sucesso dos participantes e na experiência das principais marcas da indústria iGaming, fazem do BIS um grande ambiente de networking para todos os participantes.