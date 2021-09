Toninho Wandscheer visita locais que receberam emendas suas em Guaratuba

Na sexta-feira (24), o prefeito Roberto Justus, a presidente da Câmara, Professora Catia do Doro, a vereadora Ana Maria Correa da Silva e a presidente do Pros em Guaratuba, Darianny Letnar, acompanharam o deputado federal Toninho Wandscheer em um tour por locais que receberam recursos do parlamentar.

Estiveram no Mercado Municipal e, na ocasião, o deputado firmou um compromisso com os comerciantes do local para a reforma do telhado e elétrica com recursos de emenda sua ao Orçamento da União.

Na estrada do Cabaraquara foram até o trecho que receberá pavimentação até o final deste ano de 2021 com verba do orçamento do deputado, que já está na conta do município, e que agora aguarda a licença ambiental.

O deputado Toninho também anunciou uma agência do INSS em Guaratuba e parabenizou o trabalho realizado pelo prefeito Roberto Justus na condução da cidade e, ao deputado estadual Nelson Justus, pela parceria.

A comitiva também esteve na Secretaria da Cultura e do Turismo, no Casarão Marcílio Dias, onde o prefeito apresentou a Biblioteca Pública Municipal que está com a exposição dos textos e poemas da Olimpíada de Língua Portuguesa.

Na sequência estiveram no bairro Nereidas, na rua Costa Rica, na qual está em tramitação o projeto de pavimentação para ser realizado até o final de 2022.

Também acompanharam a visita do deputado o chefe de gabinete, Toni Caldeira a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, e os secretários da Pesca e da Agricultura, Cidalgo Chinasso, e da Infraestrutura e Obras, Márcio Tarran.