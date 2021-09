Corpo de bombeiro militar é encontrado perto das Ilhas dos Currais

Foto das redes sociais

O corpo do bombeiro militar Emerson Reichardt, que se afogou em Guaratuba há 10 dias, foi encontrado nesta manhã de terça-feira (28), em Matinhos.

Por volta das 6h30, um pescador avistou o corpo boiando próximo à Ilha dos Currais. Ele mesmo levou a equipe do Corpo de Bombeiros até o local. A confirmação oficial da identidade será feita pela equipe do Instituto Médico Legal de Paranaguá em conjunto com familiares.

Reichardt tinha 34 anos e era soldado do Corpo de Bombeiros na cidade de Rio Negro, Sudoeste do Paraná. Ele afogou-se no dia 18 na praia de Coroados e desde esta data eram feitas buscas pelo corpo.