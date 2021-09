Escola Aníbal Khury promove bazar para investir em melhorias

A Escola Estadual Aníbal Khury, no Coroados, em Guaratuba, vai promover no início de outubro um bazar com roupas, acessórios e enfeites seminovos com valor máximo de R$ 10,00 por peça.

Os recursos arrecadados serão utilizados em melhorias na estrutura da escola, que está precisando de reforma. A escola é pública e pertence ao Governo do Paraná.

O bazar beneficente é aberto à comunidade e o pagamento deverá ser feito em dinheiro (não serão aceitos cartões).

Será realizado durante três dias: 6, 7 e 8 de outubro, das 8h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h.