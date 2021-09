Carro pega fogo perto da Rodoviária de Guaratuba

Um carro pegou fogo, na tarde desta terça-feira (28), em uma rua movimentada de Guaratuba. Houve prejuízo material, mas ninguém se queimou.

O acidente aconteceu por volta das 15h50 na na avenida Damião Botelho de Souza, próximo à Rodoviária

Um casal estava dentro do veículo Escort azul, quando percebeu o início do fogo. O motorista fez uma manobra rápida e levou o veículo para a calçada do outro lado da rua, que tem menos movimento. Os dois saíram rapidamente do carro.

Segundo o proprietário informou ao repórter Rick Celestino, da TV Guaratuba, ele tinha acabado de pegar o carro de uma oficina mecânica. O Corpo de Bombeiros chegou e controlou o fogo. A TV Guaratuba acompanhou a situação ao vivo.