Guaratuba faz apresentações para incentivar leitura nas escolas e CMEIs

Fotos: Prefeitura de Guaratuba

A Secretaria de Educação de Guaratuba deu início nesta terça-feira (28) ao Projeto Litera Guará. O objetivo do projeto é incentivar a leitura na rede infantil e fundamental de ensino através de apresentações e atividades lúdicas com as crianças.

O evento está sendo apresentado durante 4 dias (28, 29, 30 de setembro e 1º de outubro), atendendo a cada dia entre 2 e 3 escolas ou CMEIs do 1° ao 5° ano, respeitando os protocolos de biossegurança. A partir das 16h30, o evento é aberto ao público em modo drive thru.

No lançamento, realizado no Espaço Litoral, a secretária da Educação, Fernanda Monteiro, vestiu-se de Branca de Neve, a secretária da Cultura e do Turismo, Rocio Bevervanso, de dona Benta, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, e diversas professoras, servidores e crianças encarnaram outros personagens.

O prefeito Roberto Justus percorreu o cenário de tendas com clássicos da literatura infantil: Cachinhos Dourados, Os Saltibancos, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Branca de Neve, Os Três Porquinhos e a Bela e a Fera

Alunos vão conhecer estas histórias por meio de imagens e apresentações para, a partir dos sentidos, a criança possa se imaginar dentro da história.

A presidente da Câmara e ex-secretária de Educação, Professora Caria do Doro, a vereadora Diva Oliveira, o vereador Paulo Araújo e diversos secretários municipais prestigiaram o lançamento.