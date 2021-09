Municípios discutem revisão de plano de turismo do Litoral

Fotos: Prefeitura de Matinhos

Matinhos sediou nesta quarta-feira (29) uma reunião para discutir a revisão do Plano Operacional da Região Turística do Litoral do Paraná. O encontro, que aconteceu no auditório da Prefeitura, foi promovido pela Paraná Turismo em parceria com a Adetur Litoral.

“O grande negócio do Litoral do Paraná é o turismo. É uma área que merece toda a atenção. Por isso, a importância de se revisar este plano”, disse o presidente da Paraná Turismo, João Jacob Mehl, que acompanhou a reunião.

Reuniões como esta que aconteceu em Matinhos são realizadas em todo o Paraná. O plano operacional foi elaborado pelo Governo do Estado em 2016, com validade de uma década. A cada ano, o plano passa por uma revisão.

O evento desta quarta-feira contou com empresários e lideranças da área do turismo das sete cidades do litoral. Representando Matinhos, esteve presente na reunião o diretor da Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico, José Luiz Ventura Leal.

Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos