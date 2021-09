Paraná Cidadão realiza emissão gratuita de documentos em Paranaguá

Paranaguá recebe neste mês de outubro mais uma edição do Paraná Cidadão no Litoral.

O programa da Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho em parceria com as prefeituras leva uma série de serviços públicos gratuitos para a população, com destaque para emissão de documentos como a carteira de identidade, CPF e carteira de trabalho.

“Também são realizados cadastro de empregos, orientações jurídicas e serviços relacionadas ao trânsito, educação, agricultura, comércio, meio ambiente, entre outros”, explica o assessor de imprensa do programa, Evilásio Pinheiro, que visitou o Correio do Litoral, assim como todos os veículos de comunicação em atividade na região para divulgar o evento.

O Paraná Cidadão em Paranaguá será realizado nos dias 13, 14 e 15 de outubro, das 9h às 15h, no Ginásio Albertina Salmon, na Pontal do Cajú.

A emissão da carteira de identidade será feita através de agendamento no Cras de Paranaguá e vai se estender até às 17h.