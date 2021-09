Prefeitos reclamam de entraves em obras de infraestrutura

Foto: Divulgação

Os prefeitos da Associação dos Municípios do Litoral do Paraná (Amlipa) fizeram uma reunião transmitida ao vivo pela internet nesta terça-feira (28) para reivindicar mais agilidade nos licenciamentos ambientais e criticar entraves para obras de infraestrutura na região.

Participaram seis dos sete prefeitos: o presidente da Amlipa e anfitrião Marcelo Roque, de Paranaguá; Roberto Justus, de Guaratuba; “Zé da Ecler”, de Matinhos; Rudão Gimenes, de Pontal do Paraná; Zé Paulo, de Antonina; e Lilian Ramos, de Guaraqueçaba. O prefeito de Morretes, Junior Brindarolli, não participou.

Roberto Justus deu um exemplo dos entraves, segundo reproduz o site do município: “Guaratuba tinha um projeto de 400 casas populares. Custo zero para o município. Ocorreu uma situação de não sair a licença ambiental. Fizemos um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que foi homologado pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Uma das cláusulas era que o Instituto Ambiental do Paraná (IAP) iria dar o licenciamento, desde que o parceiro privado realizasse a doação de uma área para a prefeitura. O município recebeu essa área e o IAP foi impedido de dar o alvará. No final, o investidor privado perdeu a área, o município perdeu o investimento, a população perdeu as casas populares e o meio ambiente perdeu aquela área, porque está tudo desmatado e invadido (…) Será que ninguém tem olhos para isso?”, disse.

Os prefeitos também trataram de grandes obras de infraestrutura como a engorda e revitalização da Orla de Matinhos, a revitalização da Estrada de Guaraqueçaba (PR-405); a construção da Ponte de Guaratuba; a interligação da PR-340. Ainda discutiram o fim da concessão do pedágio antes do verão e a situação das ambulâncias da Ecovia que atuam nas rodovias BR-277, PR-407 e PR-508. Os prefeitos informam que não terão condições de deslocar o Samu para este atendimento.

Com informações da Prefeitura de Guaratuba