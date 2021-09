IFPR Paranaguá lança edital para compra da Agricultura Familiar

O Instituto Federal do Paraná (IFPR) Campus Paranaguá publicou edital para aquisição de alimentos da agricultura familiar para atendimento aos alunos matriculados na Educação Básica.

Os documentos de habilitação e projetos de venda serão recebidos eletronicamente pelo e-mail compras.paranagua@ifpr.edu.br no período de 24/09/2021 a 14/10/2021 até às 10h, como também presencialmente no dia 14/10/2021, entre 9h e 10h.

A sessão pública será realizada às 10h01 do dia 14/10, no auditório do IFPR – Paranaguá, localizado no bloco central, na sede do Instituto Federal do Paraná – Campus Paranaguá, localizado na rua Antônio Carlos Rodrigues, nº 453, bairro Porto Seguro.

Devido ao período de pandemia, não é obrigatório a participação presencial dos licitantes na sessão pública, podendo participar presencialmente apenas se julgar necessário.

A Comissão Especial de Licitação designada estará reunida na data e local informados, para análise dos documentos recebidos, independente da presença dos licitantes, visando manter a celeridade e transparência do processo.

Também será disponibilizado transmissão online por meio do link meet.google.com/tcr-wsje-api, que poderá ser acessado pelos interessados.

A aquisição prevê 1 kit de alimentos para cada aluno matriculado no ensino médio integrado, totalizando 428 kits. Os recursos são do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Todas as informações estão disponíveis no Edital da Chamada Pública. Para ter acesso, CLIQUE AQUI OU NOS ANEXOS ABAIXO:

Edital de Chamada Pública n.º 01/2021 – Para aquisição de gêneros alimentícios destinados ao atendimento do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Anexo I – Termo de Referência

Anexo II – Modelos de projeto de venda

Anexo III – Minuta de Contrato

Anexo IV – Modelo de declaração de origem dos produtos

Anexo V – Modelo de Declaração de responsabilidade

Dúvidas poderão ser esclarecidas pelo e-mail compras.paranagua@ifpr.edu.br.