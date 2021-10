Mulher é encontrada morta no calçadão de Caiobá

Foto: Comunica Matinhos

Uma mulher foi encontrada morta na noite desta sexta-feira (1º), no calçadão da avenida Atlântica, no balneário de Caiobá, em Matinhos. Quando a equipe do Siate do Corpo de Bombeiros chegou, por volta das 21h, ela já estava morta.

Ela tinha uma marca de corte feito por faca no pescoço. No caminho que leva à praia foram encontradas uma bolsa e uma bicicleta que podem ser da vítima. Marcas de sangue dão indícios de que ela pode ter sido ferida ali e caminhado em direção ao calçadão.

Foto: Léo Coelho / TVCI

Diversas câmeras de monitoramento de condomínios mostram ela e um homem indo em direção à praia. Eles caminham a pé, cada um empurrando uma bicicleta.

Trata-se do 25º homicídio ocorrido neste ano em Matinhos, o 111º do litoral.