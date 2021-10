Ambulantes de Pontal podem obter crédito da Fomento Paraná

A Prefeitura de Pontal do Paraná está auxiliando ambulantes a obter crédito na Fomento Paraná, do Governo do Estado.

A Secretaria Municipal de Turismo e Desenvolvimento Econômico vai atender e orientar os interessados nas linhas de financiamento com juros baixos da instituição financeira.

O atendimento para os ambulantes fazerem o cadastro será feito nos dias 5, 6 e 7, terça, quarta e quinta da semana que vem, em frente à Prefeitura.

É preciso avalista. Os documentos exigidos são RG, CPF (ou CNH) e comprovante de endereço dos últimos 90 dias.

Mais informações no Whatsapp (41) 9 9244-3338.

Fonte: Prefeitura de Pontal