Pessoa morre carbonizada em acidente na Estrada da Graciosa

Foto: BPMoa

Uma pessoa morreu carbonizada dentro do carro que despencou do barranco na Estrada da Graciosa, na tarde deste sábado (2), na altura do município de Quatro Barras.

O veículo, um Fiat Mobi, passou direto na curva na descida da Serra do Mar, em direção a Morretes, e pegou fogo após bater em algumas árvores.

O Corpo de Bombeiros e uma equipe do helicóptero do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMoa) foram em socorro do acidente, mas não puderam fazer nada para salvar a pessoas, já chamas já haviam tomado conta do automóvel.