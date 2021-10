Nova geração mantém Matinhos em destaque no surf

Fotos: Divulgação da Prefeitura de Matinhos

Jovens surfistas de Matinhos são campeões em duas categorias do Hang Loose Surf Attack, em São Paulo. Luara Mandelli foi campeã do sub-16 feminino e Anuar Chiah garantiu a taça no sub-12.

Além deles, Gaby Vasque, Lucas Camargo, Vitor Inácio e Clara Chaves também participaram das disputas. Destaque também para Lucas Cainan, da Ilha do Mel (Paranaguá), que terminou o primeiro dia do evento com o maior somatório conquistado na primeira fase do sub-16. Cainan obteve o score de 14,84.

O Hang Loose Surf Attack foi realizado na Praia de Camburi, em São Sebastião (SP). Tradicional circuito de categorias de base do país, o evento chegou à sua 33ª edição, com a participação de 288 surfistas de 10 estados do Brasil. A competição – que teve início na quinta-feira (28 de outubro) e terminou neste domingo (3) – foi organizada pela SPSurf, a Federação de Surf do Estado de São Paulo.

De São Sebastião, parte dos surfistas matinhenses permanece no estado de São Paulo, onde eles seguem para Itupeva. Eles irão disputar as finais do Rip Curl Grom Search nos próximos dias 6 e 7 de outubro. As provas acontecem na recém-construída piscina de ondas artificiais da Praia da Grama, que usará a tecnologia Wavegarden Cove 2.0.

Estarão na disputa os 56 melhores surfistas com até 16 anos de idade do Brasil, de sete estados. Além dos 50 atletas definidos nas seletivas online, outros seis foram convidados pela organização.









Fonte: Departamento de Comunicação da Prefeitura de Matinhos