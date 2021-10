Guaratuba informa sobre a 2ª dose da vacina

A Secretaria da Saúde de Guaratuba segue as novas orientações do Ministério da Saúde e está antecipando a aplicação da 2ª dose da vacina contra a covid-19 da Pfizer/BioNTech. Quem tomou a 1ª dose da Pfizer até o dia 9 de agosto, poderá tomar a 2ª dose na segunda-feira (4) ou na quarta-feira (6), sem necessidade de agendamento.

Para as demais vacinas, consulte o dia do agendamento da 2ª dose na sua carteirinha de vacinação.

Astrazeneca: A vacina de 2ª dose será aplicada na terça-feira (5) e na quarta-feira (6).

Coronavac: A vacina da 2ª dose será aplicada na sexta-feira (8) e nos dias 14 e 15.

A imunização ocorre na Central de Vacinas, que está funcionando no Ginásio do Parque Municipal do Canela-Piçarras, na rua Paranavaí.

*Não esqueça da carteirinha de vacinação, um documento com foto, CPF ou cartão SUS.

1ª dose para adolescentes

Também continua a vacinação da 1ª dose, que está no público de 12 a 17 anos. É preciso estar cadastrado no site vacinas.guaratuba.pr.gov.br

É obrigatório para os adolescentes de 12 a 17 anos apresentar o termo de consentimento assinado pelo responsável legal, documento (RG ou Certidão de nascimento) e CPF (ou cartão SUS). O Termo de Consentimento está disponível no Portal da Prefeitura para impressão ou pode ser retirado antecipadamente na Central de Vacinas para assinatura do pai ou responsável.

Já a vacinação de adolescentes com 17 anos e de 12 a 17 anos com comorbidades ocorrerá nessa quinta-feira (30). O adolescente com comorbidade deve apresentar atestado que passará por validação de uma equipe multidisciplinar.

O atestado assinado pelo médico deverá ser anexado no sistema de agendamento. As comorbidades aceitas são aquelas já definidas pelo Programa Nacional de Vacinas.

Qualquer dúvida sobre a vacinação nessa etapa procure a UBS mais próxima ou a Central de Vacinas que está funcionando no Ginásio do Parque Municipal do Canela-Piçarras, na rua Paranavaí.