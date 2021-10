Homem é preso em Guaratuba por vender droga pelo Whatspp

A Polícia Militar prendeu, na tarde deste domingo (3), em Guaratuba, um homem que vendia drogas pelo aplicativo WhatsApp.

A prisão aconteceu na casa do suspeito, na avenida Califórnia, no balneário Coroados. Segundo a PM, usando binóculos, policiais flagraram duas vendas para pessoas de bicicleta.

Na abordagem, eles encontraram um tablete com 170 gramas de maconha. Ainda segundo a PM, o rapaz, de 25 anos, contou que vendia a droga através do WhatsApp.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, junto com o celular e as drogas, para as medidas de praxe.